قوة صهيونية خاصة تختطف شابًا من بيت لحم

اختطفت قوة صهيونية خاصة، مساء اليوم الثلاثاء23/5/2023م، شابًا من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وبينت مصادر صحفية فلسطينية، إن قوة صهيونية اختطفت الشاب أيسر محيسن قرب مدخل مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم واقتادته إلى جهة مجهولة.

يشار إلى أن قوّات الاحتلال الصهيوني تشن بشكل يومي، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، إذ اعتقلت، خلال العام الماضي، نحو (8000) فلسطينياً/ة، من بينهم أكثر من (1300) قاصر/ة وطفل/ة، و(184) من النّساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى (1595) أمر اعتقال إداري.