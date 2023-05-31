بالفيديو حرائق كندا تُجبر 16 ألف شخص على الهرب وتُحاصر السائقين

أجبرت حرائق الغابات في كندا أكثر من 16 ألف شخص على إخلاء منازلهم، إذ تشهد المنطقة حرارة قياسية.

وامتدت الحرائق على مساحة تزيد على 25000 فدان، واعتبروها "خارجة عن السيطرة"، وتسببت في تدمير العديد من المباني.

وأعلن المسؤولون في منطقة نوفا سكوشا "حظر حرق واسع النطاق" في المقاطعة يوم الاثنين، بسبب "خطورة الحرائق الحالية".

ويظهر مقطع فيديو من كاميرا إحدى السيارات، محاولة إحدى العائلات الهرب من وسط ألسنة اللهب.

وبسبب ألسنة اللهب والدخان الكثيف، القيادة كانت أمرًا شبه مستحيل، وفي لحظة ما كادوا يصطدمون بسيارة أخرى.