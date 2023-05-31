"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الخميس (1 يونيو)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء31/5/2023م، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس (1 يونيو).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي ، أن أولوية السفر ستكون متاحة للأسماء الواردة في كشف الحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (2023/21)هنــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/21)هنـــــــا، داعية المسافرين لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، وضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مبينة أنها لن تسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

كما بينت أنها لن تسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته، مطالبة المسافرين ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.