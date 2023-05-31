الاحتلال يختطف المحرر مشارقة في جنين

اعتقلت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال صباح اليوم الأربعاء في مدينة جنين، المحرر عامر أحمد حسين مشارقة (36 عاماً) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم.

وأفادت مصادر خاصة أن قوة صهيونية خاصة بلباس مدني تسللت إلى مدينة جنين بواسطة سيارة مدنية، واعتقلت المحرر مشارقة أثناء تواجده في مكان عمله بمحل تجاري في المدينة، واقتياده إلى جهة مجهولة.

والمجاهد مشارقة، اعتقل في سجون الاحتلال ما يقارب أربع سنوات على فترتين خاض فيها معركة إضراب الكرامة عام 2012م، كما اعتقل لمدة 10 أشهر لدى أجهزة أمن السلطة في 20-8-2009م، وهو ينتمي لعائلة مجاهدة فعمه الشهيد القائد فلاح مشارقة " أبو النور"، الذي ارتقى شهيداً عقب خوض اشتباك مسلح وهدم المنزل الذي تحصن فيه مع قوات الاحتلال في 23-9-2004م.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية، من خلال اقتحام يومي للمحافظات الفلسطينية فيما يتصدى المقاومون لعدوان المحتل، ويوقعوا فيه الخسائر المحققة.