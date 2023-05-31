أسعار المواشي والاضاحي في مصر 2023 - سعر الخروف في مصر اليوم

أسعار المواشي والاضاحي في مصر 2023 ، ونتيجة لارتفاع عمليات البحث على جوجل الشهير قام فريق فلسطين اليوم في اعداد هذه المقالة التي نشرح فيها كامل التفاصيل من الألف الياء بخصوص سعر الخروف والعجول والماعز في مصر حيث شهدت الأسواق المخصصة لبيعها وأيضا مزارع التربية اقبالا واسعا من قبل المواطنين لشرائها على أن يتم ذبحها في اول أيام عيد الاضحى المبارك الذي يصادف يوم الأربعاء الموافق 28 حزيران الجاري ونؤكد لكم إلى أن جميع زور هذه المقالة سيتمكنون من التعرف على هذه الأسعار بكل اريحية تامة بمجرد المواصلة في المتابعة حتى الساعة الأخيرة وهو التالي :

أسعار الاضاحي في مصر 2023

وفي هذه الفقرة أي بعد هذه المقدمة وضعنا لكم على الفور سعر الاضاحي في مصر 2023 وهذه الأرقام تختلف اختلافا نسبيا بين كل بائع وصاحب مزرعة وهي على النحو الآتي:_

أولا: سعر خروف أضاحي من النوع البرقي حتى 76 جنيه للكيلو القائم.

ثانيا: سعر خرافي البلدي من 70 إلى 72 جنيها الكيلو قائم حي.

ثالثا: سعر الجديان من 76 إلى 70 جنيه الكيلو قائم حي.

رابعا: متوسط سعر الماعز الإناث من 2300 إلى 3000 جنيه.

خامسا: سعر التيس ذكر الماعز من 3000 إلي 4000 جنيه.

سادسا: سعر الكيلو الضاني الأسواني تراوح من 70 إلي 80 جنيه

سابعا: سعر النعجة من 3000 إلي 4000 جنيه

ثامنا: سعر الكيلو لأنثي الخروف أو النعجة بـ 80 جنيه للكيلو القائم، وسعر الخرفان الذكر من 83 إلى 85 جنيه للكيلو.

سعر الخروف والمواشي في مصر اليوم 2023

أسعار العجول الأضاحي في مصر 2023

أولا: سعر العجل المستورد نحو 25.000 جنيه.

ثانيا: سعر العجل البلدي نحو 40.000 جنيه.

ثالثا: سعر العجل المستورد نحو 25.000 جنيه.

رابعا: سعر كيلو اللحم للعجول "البلدي" قائم، نحو 73 جنيها

خامسا: سعر كيلو اللحم للعجول "المستوردة" قائم، نحو 140 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

رسائل تهنئة عيد الاضحى 2023

أولا: اللهم اجعل عيد الاضحى 2023 عيد خير وبركة على أحبتي.

ثانيا: يا عقد من الماس يامن يجاورك القمر أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك.

ثالثا: باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وانتم بخير.

رابعا: الكل بالعيد فرحان إلا أنا زعلان ودي أقولك، كل عام وانت بخير عيد أضحى مبارك.

خامسا: أهنئ أحبتي وأرسل لهم المشاعر حب واشتياق كل عام وأنتم بخير، عيد اضحي مبارك.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول أسعار الخروف والمواشي والأضاحي في مصر 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .