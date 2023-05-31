دعاء عند نسيان الإجابة في الامتحان 2023- دعاء تسهيل امتحان التوجيهي الصعب مكتوب pdf، يقترب موعد بدء اختبارات الثانوية العامة 2023 في فلسطين، إذ من المقرر أن يتقدم نحو 88 ألف طالب وطالبة لتقديم امتحانات التوجيهي في فلسطين، خاصة وأنهم أهم مرحلة في المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب، فهي من تؤهله للصعود إلى مرحلة الجامعة أو أنه يتوجه إلى الحياة المهنية كالصناعة والنجارة والبناء والزراعة وغيرها من المهن الشاقة.

دعاء نسيان الإجابة في امتحانات التوجيهي 2023 فلسطين

دعاء نسيان الإجابة في امتحانات التوجيهي 2023 فلسطين، يستعد الطلبة للتوجه إلى قاعات الامتحانات في لتقدم اختبارات التوجيهي بعد أيام قليلة، فهم الآن يكثفون دراستهم واستعدادهم أيضاً لكي يضمنوا أن يجدوا سهولة كبيرة في حل أسئلة الامتحانات خاصة وأنها تأتي غير مباشرة في الكثير في الأحيان، لكن التوتر قد يدفع البعض منهم لنسيان بعض الإجابات، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء عند نسيان الإجابة في امتحان التوجيهي 2023- دعاء تسهيل امتحان التوجيهي الصعب مكتوب pdf.

دعاء النسيان في الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2023

دعاء النسيان في الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2023، ومن المقرّر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في فلسطين "التوجيهي" الدورة الأولى يوم الأربعاء 7 من يونيو/ حزيران 2023، والدورة الثانية الثلاثاء 8 أغسطس/ آب 2023.، لذا فإن الامتحانات باتت على الأبواب، وبهذا الصدد فإن فريق العمل ينشر دعاء امتحانات التوجيهي 2023 في فلسطينpdf، حتى تُزال التوترات عن كاهل الطلبة عند دخولهم قاعة الامتحانات.

دعاء قصير لطلاب الثانوية العامة 2023

دعاء قصير لطلاب الثانوية العامة 2023، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه أجمع على ضالتي، اللهم إني استودعتك ودائعي فردها إلى إني في حاجة إليها الآن، اللهم استودعك ما أتعلمه، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، ولا تنسينيه يا رب العالمين، اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني، يفقهوا قولي، اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وامنن على بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم إني استودعك ما قرأت، وما حفظت، وما تعلمت، فرده إلى عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم،