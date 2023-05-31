مرور بغزة تعلن تشديد إجراءاتها بحق المركبات والدراجات النارية المخالفة

أعلنت العلاقات العامة في شرطة مرور غزة، اليوم الأربعاء، أن الشرطة ستشدد من إجراءاتها بحق المركبات والدراجات النارية التي تقوم بمخالفات خطيرة تسبب خطراً على حياة المواطنين مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يرتكبون ذلك.

وأوضحت شرطة مرور غزة، أنه سيتم تكثيف الانتشار وتشديد الإجراءات بحق المركبات التي تقوم بالمخالفات الخطيرة المتمثلة بالسرعة الزائدة وما شابه، مع دخول موسم الصيف وبدء الإجازة الصيفية.

وأضافت أنه يتطلب مزيداً من إجراءات التشديد بحق من يتسبب بالحوادث التي تشكل خطراً على حياة المواطنين، مشيرةً إلى أن موسم الصيف يشهد تزايداً لحركة المواطنين والمركبات خصوصاً على الخط الساحلي أو في الشوارع الرئيسية وحول الأماكن الحيوية.

وأكدت الشرطة، أن تشديد الشرطة لهذه الإجراءات يأتي في إطار تنظيم الحركة المرورية، ولتفادي الازدحام والحوادث؛ حفاظاً على حياة المواطنين وأرواحهم، كما وأهابت بالمواطنين والسائقين مزيداً من الالتزام بقوانين السير لاسيما في ظل موسم الصيف، بما يحقق السلامة المرورية ويساهم في تفادي الحوادث الخطيرة.