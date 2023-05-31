طولكرم تتسعر في الميدان وتؤجج المعركة

بقلم : خالد صادق

تمدد الفعل المقاوم في مدن الضفة الغربية المحتلة, يدل على ان الاحتلال واذنابه اخفقوا في النيل من مقاومتنا الفلسطينية هناك, وكل محاولات اضعاف المقاومة باءت بالفشل, من كان يظن ان مخيم عقبة جبر بمحافظة اريحا سيشهد كل هذا الفعل الثوري والعمليات البطولية النوعية, ومن كان يظن ان جنين ستتحول الى محرقة للاحتلال الصهيوني، كلما أراد التسلل اليها تكبد الخسائر الكبيرة وعاد بخفي حنين, من كان يظن ان نابلس جبل النار ستسطر ملاحم بطولية في وجه الاحتلال, وتصمد كل هذا الصمود الأسطوري,

ومن كان يظن ان محافظة طولكرم ستستعر بكل هذا العنفوان في وجه الاحتلال, وتخرج كطائر العنقاء من بين الركام لتواجه الاحتلال وتفشل مخططاته العدوانية ومحاولاته المتكررة للتسلل وتنفيذ عمليات تصفية بحق المجاهدين الابطال, وتوقع خسائر بشرية في صفوف الاحتلال وتطور من وسائلها القتالية لمواجهته,

لقد سطرت طولكرم بكتيبتها الباسلة مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية مع الاحتلال الصهيوني, لتدل دلالة قاطعة على ان الفعل المقاوم هو الخيار الأوحد والأفضل لشعبنا الفلسطيني لانتزاع حقوقه من بين انياب الاحتلال, طولكرم تنتفض من بين الركام, وتستعر في وجه الاحتلال الصهيوني, وتؤجج المعركة بعمليات فدائية نوعية, وتثبت ان وحدة الساحات لا زالت حاضرة بقوة في الميدان, بدءا من جنين جميل العموري, الى نابلس حيث إبراهيم النابلسي الى مخيم عقبة جبر بشهدائها الخمسة الابطال, تلك هي الضفة التي انجبت الشهيد القائد خضر عدنان صاحب الكلمة الثائرة, والفعل الصادق, والأداء الجمعي الوحدوي والذي نجني ثماره اليوم بوحدة الساحات, في مواجهة كل هذا التغول الصهيوني على شعبنا, ومحاولاته المستميته لفرض سياسة الامر الواقع عليه, وتحويل الضفة لكانتونات معزولة منفصلة عن بعضها البعض, وتهويدها بالكامل بالتمدد الاستيطاني والسيطرة على المقدسات ومصادرة المزيد من الاراضي.

سرايا القدس كتيبة طولكرم كشفت أمس الثلاثاء عن فشل محاولة العدو الصهيوني اغتيال مجاهديها بعملية عسكرية كبيرة عاث خلالها الاحتلال الصهيوني فساداً في مخيم نور شمس إلا أن معية الله ويقظة مجاهدينا الأبطال كانت لهم بالمرصاد. وقالت الكتيبة ان المجاهدين تمكنوا من التصدي لقوات الاحتلال وآلياته المدججة وخوض اشتباكات عنيفة محققين إصابات مؤكدة في صفوف العدو.

وأوضحت ان عناصرها قامت بتفجير عدد من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال بشكل مباشر في أكثر من منطقة وتمكنوا من استهداف تمركزات لقناصة الاحتلال التي اعتلت أسطح المنازل.

إضافة الى إيقاع قوات الاحتلال التي تمركزت في ساحة المخيم بحقل من النار لم تشهد له مثيل من قبل محققين إصابات مباشرة, ما يعني ان المقاومة استفادت من تجاربها ومعاركها التي خاضتها ضد الاحتلال الصهيوني, واستطاعت كشف أساليب الاحتلال الخبيثة ومحاولاته الغادرة بالتسلل المتخفي للمدن والمخيمات الفلسطينية والبلدات في الضفة المحتلة, وبدأت هي التي تستدرج الاحتلال لكمائنها, وتوقع في صفوفه خسائر كبيرة, طولكرم درست جيدا أساليب الاحتلال الذي تسلل مرات عديدة الى نابلس وجنين واريحا, ونفذ عمليات اغتيال جبانة, واستطاعت افشال عمليات التسلل, ولكن الاحتلال لن يتوقف عن محاولاته في الاستمرار بالتسلل لداخل المحافظات الفلسطينية وسيغير من اساليبه حتى يصل الى المقاومين الفلسطينيين لذلك يجب ان تبقى كتائبنا المقاومة في حالة استنفار ويقظة لإحباط مخططات الاحتلال, وقد عاهدت كتيبة طولكرم أهلنا في مخيم نور شمس الصمود وطولكرم البطلة، بأننا لن نغادر الساح ولن نترك السلاح، وستبقى سيوفنا مشرعة للدفاع والتصدي عن مخيمنا الحبيب وشعبنا الفلسطيني, وهذا هو الفهم الثوري الذي يفشل الاحتلال ويحبط أهدافه ومخططاته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني ومقاومته, فقد تأصلت المقاومة في نفوس الشعب.

بالأمس أعلن الإعلام العبري، عن مقتل مستوطن صهيوني قرب مغتصبة "حرميش" القريبة من قرية قفين شمال طولكرم. وبين ان عملية إطلاق النار نُفذت من مركبة مسرعة، وان طائرات مروحية تشارك في عملية البحث عن منفذ العملية، فالاحتلال لا يكاد يستثني أي وسيلة قتالية لاستهداف المجاهدين, ويستخدم الطائرات الحربية والمسيرة, والطائرات الانتحارية والصواريخ الموجهه وقذائف المدفعية, وكلها أدوات مشروعة لدى الاحتلال لأجل استهداف المجاهدين والثوار, حتى وان أدى ذلك لقتل المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء, فالاحتلال يعتبر ان "الغاية تبرر الوسيلة" لذلك هو يقتل ويدمر ويسفك الدماء, والعالم الظالم يغض الطرف عن جرائمه, وهو يظن انه بهذا الفعل الاجرامي يستطيع حسم الصراع لصالحة وانهاء المقاومة, لكن الواقع يؤكد غير ذلك .

راديو كان العبري قال: "إن 20 "إسرائيليًا" قتلوا في سلسلة هجمات فلسطينية منذ بداية العام. مضيفاً:" أنه أكثر الأعوام دموية". اما قناة ريشت كان العبرية فقالت: "7 رصاصات أصابت جسد المستوطن.. المنفذون استخدموا مركبة تحمل لوحة تسجيل "اسرائيلية" مزيفة", ما يعني ان العمليات الفدائية تنفذ من مسافة صفر، وتدل على جرأة وقوة المقاومة وقدرتها على تطوير أدائها القتالي ميدانيا، كما اعترف جيش الاحتلال بإصابة أحد جنوده بانفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس أمس زرعتها، سرايا القدس - كتيبة طولكرم خلال اقتحام الاحتلال للمخيم وما يزال يتكتم على مزيد من الخسائر الفادحة التي أصابته بفعل ضربات مجاهدينا, وأعلنت الكتيبة عن إدخال عبوة (سيف1) إلى الخدمة بعد استخدامها ضد قوات وآليات الاحتلال، وقالت لدينا مزيد.