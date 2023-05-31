دعاء لطلاب التوجيهي 2023- دعاء دخول قاعة الامتحان لطلاب توجيهي 2023، أيام قليلة على بدء توجه طلبة الثانوية العامة في فلسطين لقاعات المدارس لتقديم اختبارات التوجيهي لعام 2022-2023، إذ إنه في هذه المرحلة يكون التوتر سيد الموقف بالنسبة لطلبة التوجيهي في فلسطين والوطن العربي لما لها من أهمية كبيرة على كل المستويات، فهي مرحلة فاصلة في حياتهم التعليمية، لذا يسعى ويحرص الطلبة على تقديم أفضل ما لديهم من أجل النجاح وتحقيق درجات عالية.

دعاء لطلاب التوجيهي الثانوية العامة 2023 في فلسطين

دعاء لطلاب التوجيهي الثانوية العامة 2023 في فلسطين، في هذه الآونة يبحث طلبة التوجيهي أو الثانوية العامة في فلسطين والعالم العربي والإسلامي عن أدعية لهم أثناء دخولهم قاعة الامتحان لتقديم اختباراتهم، لإزالة التوتر التلقائي الذي يُلازم الطلبة تزامنا مع موعد الامتحانات، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء لطلاب التوجيهي 2023- دعاء دخول قاعة الامتحان لطلاب توجيهي 2023.

دعاء طلاب دخول قاعة الامتحان التوجيهي 2023

دعاء طلاب دخول قاعة الامتحان التوجيهي 2023، ومن المقرّر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في فلسطين "التوجيهي" الدورة الأولى يوم الأربعاء 7 من يونيو/ حزيران 2023، والدورة الثانية الثلاثاء 8 أغسطس/ آب 2023.، لذا فإن الامتحانات باتت على الأبواب، وبهذا الصدد فإن فريق العمل ينشر دعاء امتحانات التوجيهي 2023 في فلسطينpdf، حتى تُزال التوترات عن كاهل الطلبة عند دخولهم قاعة الامتحانات.

أدعية النجاح لطلاب توجيهي 2023

أدعية النجاح لطلاب توجيهي 2023، اللهم إني اسالك أن تذكرني من العلم ما نسيت يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كُتِبَ ويُكتَبُ إلى أبد الآبدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.