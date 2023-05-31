أسماء الشهداء …بيان من القيادة العامة الجبهة الشعبية بشأن شهداء الغارة الصهيونية في لبنان

أكدت القيادة العامة أن أقدم العدو الصهيوني اليوم الأربعاء 31/5/2023 على شن غارة جوية صهيونية على موقع للجبهة (قوسايا) في لبنان محاولة لترميم صورة ردعه التي بدأت بالتآكل والتي أدت إلى استشهاد خمسة من رفاقنا وهم :

1- الشهيد القائد المقدم البطل عماد أحمد الحاج قدور.

2- الشهيد القائد البطل المقدم خالد أحمد الحامش.

3- الشهيد البطل شادي محمد البوش.

4- الشهيد البطل وسيم إسماعيل خليل.

5- الشهيد البطل محمد عصام نمر.

واعتبرت القيادة العامة أن العدو يحاول واهماً عبر توسيع دائرة عدوانه أن يرمم من صورة ردعه التي تآكلت بفعل تضحيات شعبنا وبطولاته والتي كان آخرها معركة (ثأر الأحرار).

وتابعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وإذ نزف الشهداء الأبطال نؤكد بأن حربنا التي يخوضها محور المقاومة ستتوج بالنصر المبين على كامل التراب الوطني الفلسطيني برفع راية التحرير فوق القدس وأقصاها.