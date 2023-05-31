نيابة غزة تصدر تعليمات جديدة تتعلق بالمتخلفين عن التسديد في شركة (تكنو إليت)

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:16 ص
31 مايو 2023
النيابة العامة بغزة.
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أصدر المستشار النائب العام بغزة، د. محمد النحال، اليوم الأربعاء، تعليماته للجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المتخلّفين عن الحضور وتسديد ما حازوه من أموال تزيد قيمتها عن المبالغ التي أودعوها بشركة (تكنو إليت)، إيهاماً من الشركة لهم بأنها أرباح عائدة عليهم من تشغيل أموالهم، كَونها أموالاً متحصلة من جريمة، وواجبة الضبط والتحريز.

أكدت النيابة العامة على أولئك المواطنين بوجوب التوجه إلى مقر نيابة جرائم الأموال ومكافحة الفساد؛ لتسليم تلك المبالغ بشكل فوري؛ تجنّباً من اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، بما فيه توقيفهم بحسب ما تنُص عليه القوانين النافذة.

 

 

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