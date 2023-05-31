الاشغال تكشف عن طرح تم التراجع عنه بشأن الكباري بمنطقة السرايا والشجاعية !

كشف جواد الآغا وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأربعاء 31/5/2023 أن وزارة الأشغال طرحت في بداية المنحة المصرية تشييد اثنين من كبارى السيارات بمنطقتي السرايا والشجاعية بغزة، وتم التراجع نتيجة الصعوبات الفنية، والاستعاضة عنهما بإدارة مرورية.

وأوضح ان وفداً هندسياً مصرياً بدء زيارته إلى قطاع غزة، مشدداً على ان المشروعات المصرية في القطاع تسير بوتيرة جيدة للغاية.

وبين ان المشاريع المصرية للطرق بغزة تشمل 3 مشروعات، ونسبة الإنجاز في مشاريع الطرق "للكورنيش" بلغت أكثر من 95٪، وهناك مشروعان للطرق على وشك أن يتم إنجازهما، والطريق الثالث بدأ العمل فيه متأخراً.