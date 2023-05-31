هيئة الأسرى : الوضع الصحي للمصاب أحمد أبو عليا آخذ بالتحسن والاستقرار

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الأربعاء ومن خلال محاميها كريم عجوة ، بأن الوضع الصحي للمصاب أحمد أبو عليا آخذ بالتحسن والاستقرار .

وأوضحت الهيئة أنه كانت قد أجريت للمعتقل المصاب أبو عليا عملية جراحية يوم الإصابة، ومكث في قسم العناية المكثفة، ومن ثم جرى نقله إلى قسم الجراحة في المستشفى حيث ما زال يعاني من آلام بمنطقة الإصابة بالرجل اليمنى والكتف الأيمن .

يشار إلى أنه من المقرر أن تعقد يوم غد الأربعاء جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في عوفر حيث ستعقد الجلسة دون حضوره نظرا لوضعه الصحي.