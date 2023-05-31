سعر الخروف والماعز والاغنام للأضاحي في الرياض وجدة والطائف بالسعودية اليوم 2023

سعر الخروف والماعز والأغنام للأضاحي في السعودية اليوم 2023 ، في جميع محافظات المملكة يبحث الآلاف من الأشخاص على محرك جوجل الشهير عن هذه الأسعار الجديدة وبكل تأكيد هذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي نشرح من خلالها كامل التفاصيل الكاملة هذه الأسعار ، ونشير لكم إلى أنها تختلف الأسعار من مزرعة لأخرى بشيء بسيط .

ونواصل معكم في شرح تفاصيل سعر الخروف والماعز والأغنام للأضاحي في السعودية اليوم 2023 ، حيث يسجل جوجل الشهير في هذه الأوقات عمليات بحث الكترونية كما وأن المضحين بدأوا في الاستعداد لشراء الاضاحي وبدأوا في الذهاب إلى المزارع المخصصة لبيع المواشي وكل ما عليكم الان هو الاستمرار في المتابعة .

سعر الخروف والماعز للأضاحي في السعودية اليوم 2023

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم على الفور أسعار الخروف والماعز والأغنام للأضاحي في السعودية 2023 ، وهو التالي:

أولا: سعر الخروف الروماني أن يكون قرابة 1080 ريال سعودي.

ثانيا: سعر الخروف النعيمي أن يكون قرابة 1490 ريال سعودي.

ثالثا: سعر لحم الضأن السواكني أن يكون قرابة 1150 ريال سعودي.

رابعا: سعر لحم الضأن الأسترالي أن يكون قرابة 1200 ريال سعودي.

خامسا: سعر الأغنام البربرية أن تكون قرابة 855 ريال سعودي.

سادسا: أسعار الأغنام الكبيرة بين سعر 1700 ريال سعودي حتى 2000 ريال سعودي.

سابعا: سعر الخروف المتوسط بين سعر 1.4 ألف ريال سعودي حتى 1.6 ألف ريال سعودي.

ثامنا: سعر الخروف الصغير أن تبدأ من 1200 ريال سعودي.

سعر الأغنام في السعودية 2023

سعر الاضاحي 2023 في الرياض وجدة والطائف

يبدأ الخروف البربري من 800 ريال سعودي، ويزيد حسب الوزن والعُمر.

• يبلغ سعر الضأن الاسترالي 1200 ريال سعودي.

• يبلغ سعر الخروف السواكني من 600 إلى 800 ريال.

• سعر الخروف النعيمي يبدأ من 900 ريال.

• سعر الخروف الروماني يبدأ من 1000 ريال سعودي.

• سعر الخروف النجدي يبدأ من 2300 ريال وهو أغلاهم سعراً.

• يبدأ سعر الحمل الكبير من 1700 ريال.

أسعار عجول الأضحية في المملكة 1444-2023

أما عن العجول فهي كالتالي:

• سعر العجول الصغيرة تبدأ من 1200 ريال حسب النوع.

• سعر العجل البلدي يبدأ من 3800 ريال سعودي.

• سعر العجول الألمانية تبدأ من 4000 ريال سعودي.

رسائل تهنئة عيد الاضحى 2023

أولا: اللهم اجعل عيد الاضحى 2023 عيد خير وبركة على أحبتي.

ثانيا: يا عقد من الماس يامن يجاورك القمر أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك.

ثالثا: باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وانتم بخير.

رابعا: الكل بالعيد فرحان إلا أنا زعلان ودي أقولك، كل عام وانت بخير عيد أضحى مبارك.

خامسا: أهنئ أحبتي وأرسل لهم المشاعر حب واشتياق كل عام وأنتم بخير، عيد اضحي مبارك.

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وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الخروف والماعز للأضاحي في السعودية اليوم 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .