اليوم : الجلسة الثانية للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة

تعقد محكمة الاحتلال اليوم الأربعاء 31/5/2023 الجلسة الثانية للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة المعتقل منذ أكثر من 37 عامًا

وكانت سلطات الاحتلال أجّلت الأسبوع الماضي جلسة المحكمة الخاصة بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة، وفق بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير دقة.

وقال البيان إنّه على الرغم من الحالة الصحية بالغة الخطورة للأسير وليد دقة، والموجود حالياً في وحدة العناية المركّزة في مستشفى "آساف هاروفيه" في مدينة الرملة، فقد جرى تأجيل المحكمة الخاصة بالإفراج المبكر المشروط عنه لتلقي العلاج حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 31 أيار/مايو الجاري.