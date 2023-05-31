بالفيديو الحج بقرض ..يشعل الخلافات الفقيه في مصر

الحج بالقرض ..صاعد خلاف فقهي في مصر بعدما قال فضيلة الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بجوازه، ليسارع الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر والشيخ محمد علي، دكتور في أصول الفقه، إلى مخالفته الرأي والتشديد على عدم جواز الحج بالقرض.

وقال جمعة، في لقائه ببرنامج" من مصر" المذاع على فضائية" سي بي سي"، إن "الاقتراض من أجل الحج ينفع، لأن السوق يوجد به سلعة وخدمة، وكلاهما واحد، والحج فيه إنه يشتري لك تذكرة وسيحجز لك في الفنادق، وهذه التذكرة خدمة، وما دمنا أجزنا التقسيط في السلع فأجزناه في الخدمات، فهذه الأمور تجوز".

وأضاف: يجوز تقسيط فاتورة التليفون بالقسط، فمثلا لو أن فاتورة التيلفون هذا الشهر كانت مثلا 5000 جنية، وطلبت من شركة تدفع لي هذا المبلغ حتى لا ينقطع عني الخط وقولت لهم سأسدد هذا المبلغ 2000 جنية كل شهر على ثلاثة أشهر فذلك يجوز.

وأوضح المفتي السابق، الحج مثلا لو طلبت منهم يطلعني الحج، والحج هذا العام في الجمعيات 225 ألف، وقالك خد المبلغ وستسدد 240 ألف مثلا على سنة، يعني كل شهر حول 20 ألف جنيه كل شهر.

أحمد كريمة

الدكتور أحمد كريمة خالف ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، رأي الدكتور علي جمعة، قائلًا: الله -تعالى- يقول "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، لافتا إلى أن الركن الوحيد من أركان الإسلام الذى يشترط فيه الاستطاعة هو الحج، وجمهور الفقهاء قالوا إن الحج واجب موسع يفعل في أي جزء من أجزاء العمر.

وأكد كريمة أنه لا داع للاقتراض من أجل أداء فريضة الحج، موضحا أن القرض الحسن لا يجوز، فما بالنا بالقرض الربوي وهو الزيادة على رأس المال.