اليوم : انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 في مدارس الأونروا بغزة

ينهي طلبة مدارس الاونروا بغزة اليوم الأربعاء 31/5/2023 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024بتقديمهم أخر الامتحانات ، بعد ان قررت "الاونروا" ان تكون الامتحانات فقط للطلبة فوق الخامس الابتدائي وإعفاء طلبة الصفوف من الأول وحتى الرابع من الامتحانات والاعتماد على التقييم الواقعي .

المواد الاجتماعية أخر الامتحانات التي يقدمها الطلبة اليوم للعام الدراسي الحالي ، الذي لم يخلوا من العديد من الظروف السياسية واعتداءات الاحتلال والتي كان أخرها معركة ثأر الاحرار التي راح ضحيتها 36 شهيداً بينهم 8 طلبة وهم: إيمان علاء عدس من مدرسة دلال المغربي الثانوية “أ” للبنات، وشقيقتها دانيا علاء عدس من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وميار طارق عز الدين وشقيقها علي طارق عز الدين من مدرسة “أوائل وقادة الخاصة”.

بالإضافة لهاجر خليل البهتيني من روضة فرسان فلسطين، وليان بلال مدوخ من مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية، ويزن جودت عليان من المعهد الأزهر الديني، ويوسف جمال أبو خصوان من جامعة الأزهر.

وكالة الغوث قالت إن امتحانات نهاية العام من الصف الخامس حتى التاسع، تبدأ بتاريخ 24/5/2023 وتنتهي بتاريخ 31/5/2023.

وأشارت إلى أن إجازة نهاية العام، تبدأ بتاريخ 1/6/2023



