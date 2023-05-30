سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 31 مايو 2023- استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه خلال تعاملات الأربعاء مع تجهيز الحكومة لطرح أذون خزانة بالدولار، ويتماسك الجنيه المصري في مواجهة الدولار للشهر الثالث على التوالي، وسط مساع حكومية لمواجهة أزمة شح الدولار، والعمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية، وتنويع مصادر التمويل.

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 31 مايو 2023

وتقترب وزارة المالية المصرية من طرح أذون خزانة بقيمة تزيد عن نصف مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لبيانات حكومية منشورة على موقع البنك المركزي المصري، فإن وزارة المالية تستعد لإعادة بيع أذون خزانة آجال سنة مقومة بالدولار بقيمة 565 مليون دولار على المستثمرين الإثنين المقبل، مع اقتراب استحقاق آجالها، بحسب البيانات.

ويتولى البنك المركزي المصري مسؤولية طرح أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية المصرية من خلال 6 عطاءات مقومة بالدولار خلال العام، ووفقا للبيانات فإن وزارة المالية تبدأ في مخاطبة البنوك لإعادة شراء أذون الخزانة مقاومة بالدولار قبل يومين من استحقاق القائمة.

كانت الحكومة المصرية أعادت بيع 3 عطاءات لأذون الخزانة المقومة بالدولار عبر 3 مزادات العام الجاري بإجمالي 2.9 مليار دولار في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومايو/أيار الماضيين.

ووصلت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المقاومة بالدولار إلى 4.9% في مايو/أيار الماضي بعد أن قررت المالية رفع سعر الفائدة تلبية لطلبات البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وحافظ الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصري على مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.