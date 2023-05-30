سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الأربعاء 31-5-2023 ، وسارع فريق فلسطين اليوم في اعداد هذه المقالة التي نجيب فيها عن هذه الأسعار الجديدة في التعاملات الفورية بالأسواق للبيع والشراء حيث قمنا في توزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على المجموعات على الفيسبوك لتعميم الفائدة .

ونشير لكم في هذه الفقرة التي نتواصل من خلالها بشان سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم إلى أن الفريق يقوم يوميا في اعداد مثل هذه المقالة يوميا ونضع فيها كل ما هو جديد ويرجى من جميع الزوار في المواصلة بالمتابعة حتى النهاية .

سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 31-5-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 493,000، ومبيع: 499,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 499,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 496,000 ، مبيع: 501,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 502,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 496,000 ، مبيع: 488,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 488,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 489,000 ، مبيع: 492,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 492,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 554,286 وشراء 553,143 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 508,095 وشراء 507,048 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 485,000 وشراء 484,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 415,714 وشراء 414,857 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 323,333 وشراء 322,667 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 277,143 وشراء 276,571 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 17,238,286 وشراء 17,202,743 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,880,000 وشراء 3,872,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 554,285,714 وشراء 553,142,857 ليرة .



وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الأربعاء 31-5-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم.