تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الأربعاء 31 مايو/أيار 2023، بشكل ملحوظ بعد التراجعات في الأسواق العالمية، ويشهد سوق الذهب في مصر حالة من التذبذب الحاد خلال الفترة الماضية على خلفية أزمة نقص الدولار والمخاوف الاقتصادية، ما دفع أسعار الذهب لقفزات غير مبررة بحسب خبراء صناعة الذهب ليصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشاراً إلى مستوى 2850 جنيها، غير أن تدخلات حكومية عبر قرارات وإجراءات عدة ساهمت في الحد من صعود المعدن النفيس في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 31 مايو 2023- سعر الذهب بالجنيه المصري

وأدى قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الجمارك بالكامل، إلى هدوء في أسواق الذهب المحلية.

وقال أمير رزق خبير صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات في مصر إن السوق يشهد تذبذبا في الأسعار بفعل الأسواق العالمية مع الاتجاه للهبوط.

وأَضاف أن تراجع الذهب عالميًا أمس واليوم مع التوصل لاتفاق بخصوص تعليق سقف الدين الأمريكي مبدئياً من شأنه تهدئة أسواق الذهب لصالح الدولار.

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في شهرين اليوم الأربعاء، إذ أدى التفاؤل إزاء التوصل لاتفاق حول سقف الدين في الولايات المتحدة وتراجع التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في يونيو/حزيران المقبل إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1938.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0448 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1938.30 دولار.

وتابع رزق، قائلا إن أسعار الذهب عالميًا مرشحة للهبوط مع تصويت الكونجرس الأمريكي لصالح الاتفاق، والحديث عن رفع سعر الفائدة الأمريكية كلها عوامل تؤدي إلى هدوء أسواق الذهب .

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 2629 جنيها للشراء و2651 جنيها للبيع، مقابل 2680 جنيها للشراء و2703 جنيهات للبيع، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

ويتم في مصر إضافة المصنعية والدمغة والضريبة على سعر الذهب، وتختلف من مكان لآخر.

كما تراجع سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 1971 جنيها للشراء و1989 جنيها للبيع، مقابل 2010 جنيهات للشراء و2027 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وفقد سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 40 جنيها ليصل إلى مستوى 2300 جنيه للشراء و2320 جنيها للبيع، مقابل 2346 جنيها للشراء و2365 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر تراجعاً ملحوظاً إلى 81.749 ألف جنيه للشراء و82.459 ألف جنيه للبيع، مقابل 83.3481 ألف جنيه للشراء و84.095 ألف جنيه للبيع.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب 18.400 ألف جنيه للشراء 18.560 ألف جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب من بي تي سي

وبلغ سعر الجنيه الذهب من بي تي سي نحو 20.245 ألف جنيه.

سعر سبيكة ذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي BTC نحو 57.595 ألف جنيه.