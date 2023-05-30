أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 31/5/2023- سعر الذهب بالريال السعودي- تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 31/5/2023- على خطى التراجع العالمي للمعدن النفيس.

وترتبط أسعار الذهب في السعودية بالأسعار العالمية التي تشهد تراجعاً ملحوظاً على خلفية التوصل لاتفاق مبدئي لحل أزمة الديون الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 31/5/2023- سعر الذهب بالريال السعودي

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في شهرين يوم الثلاثاء، إذ أدى التفاؤل إزاء التوصل لاتفاق حول سقف الدين في الولايات المتحدة وتراجع التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في يونيو/حزيران المقبل إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1938.57 دولار للأوقية (الأونصة). كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 % إلى 1938.30 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الإثنين إنه يشعر بالارتياح بشأن احتمالات مصادقة الكونجرس على اتفاق سقف الدين الذي توصل إليه مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.

ومن ناحية أخرى، زاد مسؤولو الاحتياطي الاتحادي في الأيام الماضية حدة الترقب بتوقعات متشددة حول أسعار الفائدة، مما أفقد الذهب إلى حد ما بعض المكاسب التي حققها كملاذ آمن خلال أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة، إذ تقوض أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 39.9 % فقط إبقاء الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو/حزيران المقبل.

سعر غرام الذهب في السعودية

وهبط سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى مستوى 233 ريالا ( 62.15 دولار )، مقابل 234.98 ريال (62.63 دولار)، بحسب منصة "goldprice".

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على عوامل مضافة أخرى تتضمن المصنعية والنوع والمصدر والعلامة التجارية.

كما تراجع سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 اليوم إلى 203.9 ريال ( 54,3 دولار )، مقابل 205.50 ريال (54.80 دولار) أمس.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية تراجعا إلى 174.7 ريال ( 46.6 دولار )، مقابل 175.14 ريال (46.97 دولار).

أسعار الذهب الجديد في السعودية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد بعد المصنعية في السعودية 249.9 ريال لعيار 22، وفقا لمنصة "goldprice"، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 240.63 ريال.

وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 234.22 ريال.

أسعار الذهب المستعمل في السعودية

سجل سعر غرام الذهب المستعمل في السعودية اليوم من عيار 22 نحو 208.63 ريالا، بينما سجل 198.92 ريال للغرام من عيار 21، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 169.79 ريال.

سعر السبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام.

سعر السبيكة الذهب 10 غرامات في السعودية

واستقر سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات عند 2395.79 ريال (638.88 دولار).

سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة 20 غراما

سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا 4758.9 ريال (1269 دولارا).

سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة أوقية

يبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية 7078.9 ريال (1887.72 دولار) والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب.

سعر السبيكة الذهب في السعودية 50 غراما

بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية 11815.80 ريال (3150.88 دولار).

سجل سعر سبيكة الذهب زنة 1 كيلوغرام نحو 234.684 ألف ريال سعودي.