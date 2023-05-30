بالفيديو مقتل عنصر من الموساد "الإسرائيلي" في إيطاليا بظروف غامضة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل عنصر من جهاز "الموساد" الإسرائيلي في إيطاليا بظروف غامضة، وسط تكتم من الجهات الرسمية في "إسرائيل" عن تفاصيل الحادثة.

وقال مراسل قناة الـ 13 العبرية: إن "وسائل الاعلام الإيطالية كشفت تفاصيل جديدة عن مقتل عنصر من الموساد في إيطاليا، حيث غرق في بحيرة لاغو ماجيوري".

وأضاف أن " الإعلام الإيطالي أشار إلى أن عشرة عناصر من الموساد كانوا معه على السفينة للمشاركة بحفلة عيد ملاد، سويا مع نظرائهم الايطاليين، موضحًا أنهم نجوا جميعًا من حالة الغرق".

وتابع المراسل: "تم نقلهم في طارة شخصية خاصة منذ الامس إلى إسرائيل"، مشيرًا إلى أن الايطاليين انتشلوا مساء اليوم القارب من قاع البحيرة.

وأردف: "حسب كل العلامات لا يوجد أي دليل على أن أي شيء آخر غير حالة الجو هي التي تسببت بالحادثة، وربما الإجراءات الأمنية على السفينة لم يتم الحفاظ عليها"

من جهته، قال مذيع القناة: إن "إسرائيل تحافظ على السرية المطلقة بشأن تفاصيل مقتل عنصر من الموساد في ايطاليا".

شاهد: تفاصيل مقتل عنصر من الموساد في ايطاليا :_