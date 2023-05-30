حكاية طفلة يمنية تخطف قلوب الملايين: البسة قتلت العصفورات- يسأل كثيرون عن الطفلة اليمنية التي خطفت قلوب الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها باكية على عصافيرها التي أكلتها القطة وتطالب بالانتقام منها، الحكاية التي أثارت تعاطفاً كبيراً وتأثيراً في قلوب الملايين حول العالم.

حكاية طفلة يمنية تخطف قلوب الملايين: البسة قتلت العصفورات

ويظهر المقطع المصور الطفلة "فاطمة فتحي محمود الصنوي" (3 أعوام) وهي تتصل هاتفيا بأحد أقاربها ويدعى "عمر" وتحاول إبلاغه بقصة أكل القطة لعصافيرها وتخبره بأن "البسّة قتلت العصفورات" لكنها سرعان ما تنهار باكية فيما كانت أعينها تذرف الدمع بغزارة.

وببراءة الطفولة المعتادة طلبت فاطمة من عمر أن ياتي ليقتل "القطة بالمسدس (سلاح ناري) أو يرمي بها إلى القمامة" في مشهد اعتبره الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي دلالة على تأثر الأطفال في اليمن بالعنف في ظل الحرب التي تشهدها البلاد.

وتقطن الطفلة فاطمة الصنوي مدينة صنعاء الخاضعة للحوثيين، وهي واحدة من آلاف الأطفال المتأثرين بالحرب فعلا في هذه المدينة.

لكن قصتها التي تحولت لتريند في اليمن لم تنته عند خطف قلوب الملايين ، إذ إنه بمجرد نشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي انتشر كالنار في الهشيم ولاقت "#فطوم" تضامنا واسعا حتى إن البعض أطلق حملة لجبر خاطرها.

ولم يمض يوم واحد على تداول المقطع حتى انهالت الهدايا من كل حدب وصوب على الطفلة وكانت جميعها من العصافير الجميلة، كما تحدث عمر الصنوي وهو أحد أقاربها لـ"العين الإخبارية".

وعبر الصنوي عن دهشته بانتشار مقطع الفيديو الخاص ببكاء فاطمة على نطاق واسع قائلا: "تفاجأت بانتشار فيديو فطوم (فاطمة) وهي تبكي على عصافيرها، فطوم (فاطمة) طفلة لطيفة وتحب العصافير".

وأوضح أن القصة كلها أن "القطة أكلت عصافيرها، فلجأت لي عشان انتقم لها من القطة نتيجة تعلقها بي وتعلقي بها"، مقدما الشكر لليمنيين ولكل من تأثر وطالب بجبر خاطرها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.