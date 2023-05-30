دراسة علمية إعلامية تضع خارطة الطريق لمواجهة آفة التخابر مع الاحتلال

منحت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الباحثة نيڤين عطا أبو ظاهر درجة الماجستير في قسم الصحافة والإعلام، بعد مناقشة رسالتها الموسومة بعنوان "واقع الصحافة. الإلكترونية الفلسطينية الأمنية دراسة تحليلية لموقع " المجد الأمني "

وتعد الدراسة من الصحافة المتخصصة بالمجال الأمني والفريدة من نوعها في فلسطين إذ تطرقت إلى موقع أمني وحيد في فلسطين مختص فقط بالصحافة الأمنية بكافة موضوعاتها والذي يهدف إلى توعية الجمهور بالقضايا الأمنية والكشف عن ممارسات الاحتلال في إسقاط المواطنين في وحل العمالة بجانب تقديم النصح والإرشاد للشعب الفلسطيني .

وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الصحافة الإلكترونية الفلسطينية الأمنية من خلال دراسة موقع المجد الأمني ، وتعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية، واستخدمت الباحثة منهج الدراسات المسحية، باستخدام أسلوب تحليل المضمون، ومنهج دراسة العلاقات المتبادلة، وفي إطاره أسلوب دراسة الحالة ،اعتمدت الباحثة في جمع البيانات على استمارة تحليل المضمون، طبقت على عينة زمينه لمدة عام واحد في المدة الواقعة بين 1/1/2021م إلى 31/12/2021م بواقع 12 شهرًا باستخدام أسلوب الحصر الشامل لكل المواد المنشورة خلال هذه الفترة, كما استخدمت الدراسة أداة المقابلة في جمع البيانات .

وأوضحت نتائج الدراسة ان موضوعات الأمن العسكري جاءت في المرتبة الأولى بنسبة (29.9%) تلتها موضوعات التخابر في المرتبة الثانية بنسبة (25.6%) ثم في المرتبة الثالثة موضوعات الأمن الإلكتروني بنسبة ( 20.5%) . ‏

وبينت نتائج الدراسة أن المصادر الخاصة حازت على المرتبة الأولى في فئة المصادر الصحفية بنسبة (62.2%)، وجاء عدم ذكر المصدر في المرتبة الثانية بنسبة (35.4%)، ثم المصادر العامة في المرتبة الثالثة بنسبة (%2.4)

وجاء المقال في مقدمة الفنون الصحفية التي استخدمت في عرض الموضوعات الأمنية الفلسطينية ثم التقرير الصحفي.

أوصت الباحثة القائمين بالاتصال بضرورة الاهتمام بالموضوعات التي تمس موضوع التخابر، مثل الاهتمام بموضوعات (الإدمان)، لأنّها بحسب رأي الباحثة مدخل للتخابر والجرائم والقضايا الأمنية الأخرى.

كما، ونصحت الدراسة القائمين بالاتصال بضرورة الاهتمام بالأهداف التحريضية والدعائية ضدّ الاحتلالِ، مع ضرورة تعزيز الأساليب الإقناعية المنطقية في الموضوعات المتعلقة بتوعية القراء إزاء "آفة التخابر"، كون الأساليب الإقناعية المنطقية أكثر قدرة على التأثير من الأساليب العاطفية.

ونصحت بالتقليل من أسلوب سرد المعلومات والأحداث وتعزيز الاهتمام بأسلوب استخدام الأدلة والبراهين والأسلوب الإحصائي في تغطية الموضوعات الأمنية، مع ضرورة الاهتمام بالتحقيق الصحفي في تغطية الموضوعات الأمنية في موقع المجد الأمني، وعدم الاكتفاء بالأشكال التقليدية مثل الأخبار، والتقارير.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور أيمن خميس ابو نقيرة مشرفاً ورئيساً ..والاستاذ الدكتور طلعت عبد الحميد عيسى مناقشاً داخليا من الجامعة الإسلامية والدكتور نبيل حسن الطهراوي مناقشاً خارجياً من جامعة الأقصى والذين أكدوا على أهمية الدراسة وأهمية التوعية الأمنية في المجتمع الفلسطيني.