موعد نزول ايفون 15 برو max – سعر iPhone 15 في السعودية وخصائصه ومواصفاته

موعد نزول ايفون 15 برو max – سعر iPhone 15 وخصائصه ومواصفاته ، ترقب شديد من مستخدمي هذه الهواتف وعددهم بالملايين حول العالم حيث يبحث هؤلاء ولكل مهتم عبر محرك جوجل منذ أيام عدة من أجل التعرف على إجابة هذا التساؤل الذي يأخذ اهتماما لديهم وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي نوضح من خلالها كامل التفاصيل بشأن هذا الهاتف الجديد صاحب التقنية والتكنولوجيا العالية تمكنه من التغلب على جميع الهواتف ونشير لكم إلى أننا وضعنا لكم مقطع فيديو مصور يشرح ذلك .

ويواصل الجمهور الكريم في مختلف دول العالم وبفضول واسع في معرفة إجابة موعد نزول ايفون 15 برو max – سعر iPhone 15 وفي هذه السطور سوف تتعرفون أيضا على ابرز الخصائص وسعره المتوقع التي يتمتع بها هذا الجهاز وهو على النحو الآتي:

موعد نزول ايفون 15 برو max

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى انه من المرجح أن يتم الإعلان عن نزول هاتف ايفون 15 برو في سبتمبر 2023 أي في الإعلان السنوي لمؤتمر ابل والذي يذاع ببث مباشر عبر صفحاتها الرقمية لا سيما على اليوتيوب وفيما يلي سعر ايفون 15 .

سعر هاتف ايفون 15 iPhone 15 Pro Max

وفي هذه السطور سوف تتعرفون على سعر هاتف سعر هاتف iPhone 15 Pro Max وهي أسعار ليست رسمية انما تقريبة وينتظر الإعلان عن السعر الأصلي ف ي المؤتمر المرتقب وفيما يلي الأسعار .

أولا: سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس في مصر 38,000 جنيه للنسخة 1 تيرا بايت مع 12 جيجا رام.

ثانيا: سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس السعودية النسخة 1 تيرا بايت مع 12 جيجا رام بسعر 10,000 ريال سعودي.

ثالثا: سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس عالمياً بالخارج حوالي 1,600 دولار أمريكي.

مواصفات آيفون iPhone 15

ونستكمل معكم في هذه الفقرات حول تسريبات جددة بخصوص مواصفات آيفون iPhone 15 ، ويضيف المحلل سيكيوريتيز أن الهاتف المنتظر عرضه في أواخر هذا العام قد يتمتع معالج سنابدراغون إكس 70، وذاكرة وصول عشوائي .

وأشار في حديث الصحفي ، إلى أن الذاكرة العشوائية لهاتف ايفون 15 قد تتراوح بين 6 إلى 8 غيغابايت، فضلا عن منفذ يو إس بي من النوع سي ، ونواصل معكم تقديم التسريبات ، كما وانه يدعم تقنية الـ NFC .

ونواصل معكم تقديم خصائص ايفون 15 وهي التالي : إذ انه يأتي بالأبعاد التالية الطول 160.71 و العرض 78.78 وبعمق 7.85 مليمتر ، كما ويدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس ال5G .

آيفون iPhone 15

خصائص iPhone 15 Pro Max

وفي هذه الفقرات نضع بين ايديكم ابرز خصائص هاتف iPhone 15 Pro Max وهو التالي :

أولا: في الخاصية الأولى هاتف iPhone 15 Pro Max ، منفذ الـ USB يأتي بأصدرا USB 3.0 من نوع Lightning.

ثانيا: داعم لمقاومة الماء والغبار والأتربة IP68 .

ثالثا: السماعات الخارجية تأتي بسماعتين بصوت نقى ستيريو .

رابعا: يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS لتحديد الموقع الجغرافي الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO,QZSS.

خامسا: يأتي الواي فأي مع ترددات الـ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .

سادسا: البلوتوث يأتي بإصدار 5.4 .

سابعا: كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات مثل التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي .

ثامنا: البطارية تأتي بسعة 6000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة كما يدعم الشحن السريع بقوة 60 وات .

تاسعا: يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 17 .

عاشرًا: في الخاصة العاشرة لهاتف ايفون 15 ، الهاتف متوفر مع الألوان الجرافيت والذهبي والفضي والأزرق .

الحادية عشرة: ويأتي ايفون 15 ، مواد التصنيع تأتي من واجهة و ظهر زجاجي من زجاج الغوريلا ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.

iPhone 15 Pro مواصفاته

وفي نهاية المقالة التي حصلنا فيها على موعد نزول ايفون 15 برو max – سعر iPhone 15 وخصائصه نتمنى تكون قد نالت اعجابكم.