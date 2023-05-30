عشية يومه العالمي: 15 شخص يموت كل دقيقة بسبب التبغ

يحتفل العالم يوم الأربعاء الموافق لـ 31 /5 باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، وبهذه المناسبة اصدرت مؤسسات حكومية واممية ودولية بيانات واحصائيات كانت مرعبه احيانا سيما في دول العالم الثالث، فيما كانت مريحة في الدولة الاوربية

وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى للسكان في الاردن أن التدخين السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة عالميا ويحتل المرتبة الثانية في الأردن كأكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال بنسبة 11%، ويعتبر أورام الرئة هي السبب الرئيسي للوفيات بنسبة 22.4% بين الذكور

وقال البيان ان عدد المقاهي التي تقدم النرجيلة وفقًا لمسح السكان والصحة الأسرية 2938 مقهى في عمان لوحدها واشار إلى زيادة عدد المدخنين في الأردن بين الجنسين، وبلغت النسبة حوالي 45% بين الرجال في الفئة العمرية بين 15 و49 عامًا، مع متوسط يومي يفوق 25 سيجارة.

حقائق عن التدخين في الأردن

41 ٪ نسبة المدخنين في الأردن تتراوح أعمارهم بين (18 - 69سنة)

9.2 % نسبة المدخنــين للســجائر الإلكترونية وأجهــزة Vape

عدد المدخنين سواء السجائر أو النرجيلة وصلت إلى 45% بين الرجال بأعمار 15-49 سنة

25 سيجارة المتوسط اليومي للتدخين في الأردن

540.3 دينار متوسط الانفاق السنوي للأسرة على التبغ أو السجائر

11,375,461,30 كجم مستوردات التبغ وتوابعه بقيمة 48,684,847 دينار

عدد المنشآت المصنعة لمنتجات التبغ في الأردن 29 منشأة

15 شخص يموت كل دقيقة بسبب التبغ

وحسب منظمة الصحة العالمية ومركز "توباكو أطلس" فأن عدد المدخنين يتجاوز مليار شخص في العالم، يستهلكون أكثر من خمسة آلاف مليار سيجارة سنويا. كما أن 15 شخصًا يموتون كل دقيقة بسبب التبغ. علاوة التلوث الذي يتسبب فيه التبغ وهو خمس التلوث الذي مصدره الطائرات. وتسبب التدخين النشط أو التدخين السلبي بوفاة نحو تسعة ملايين شخص في العام 2019، في القرن العشرين، تسبب التبغ بمصرع 100 مليون شخص

نجاح الاجراءات العالمية

وتلجا الدول والحكومات الى تدابير لوقف نزيف التدخين في العالم ومكافحته من بينها زيادة الضرائب على السجائر ومشتقات التبغ، وزيادة سعره الاساسي ومنع التدخين في الاماكن العامة ومراكز العمل ، كما ادى ظهور السجائر الإلكترونية الى تراجع نسبة المدخنين على المستوى العالمي منذ سنوات، حيث سجل في العام 2000، ثلث سكان العالم الذين يزيد عمرهم على 15 عامًا يدخّنون. أمّا اليوم فتراجعت هذه النسبة إلى نحو 20%.

إندونيسيا هي الدولة التي تضم أعلى نسبة من المدخنين الذكور، هناك 62,7% من المدخنين فيها الذين يزيد عمرهم على 15 عامًا هم من الذكور وفي الصين يوجد 300 مليون مدخّن

الدول الفقيرة الأكثر تدخيناً

وحسب الاحصائيات فان مواطني الدول الفقيرة هم الاكثر تدخينا بنسبة 80 بالمئة خاصة المواطنين اصحاب الدخل المنخفض وتزداد عادة التدخين في مصر ولبنان والعراق.

الأمراض المرتبطة بالتدخين:

السرطان خصوصًا سرطان الرئة

احتشاء عضلة القلب

أمراض القلب والأوعية الدموية

اضطرابات الجهاز التنفسي من نوع مرض الانسداد الرئوي المزمن.

أضرار أخرى على البيئة والمجتمع

التدخين الجماعي قتل 450 مليون شخص في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين

التدخين يمتص 6% من الإنفاق الصحي العالمي

انتاج التبغ واستهلاكه ينفثان نحو 84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا

يُرمى نحو مليون طنّ من أعقاب السجائر سنويًا وهي تحتوي على مادة أسيتات السليلوز غير القابلة للتحلل.

تتطلب زراعة التبغ 22 مليار طن من المياه سنويًا

تنتج صناعه التبغ 25 مليون طن من النفايات الصلبة.

يتوقع نمو القطاع إلى 940 مليار دولار خلال 2023