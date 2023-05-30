تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport الجديد بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport الجديد عبر نايل سات بث مباشر من اجل مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الدوري المصري الممتاز وبسبب قيام مئات الالاف من الأشخاص في جميع محافظات جمهورية مصر العربية في البحث عنها على محرك جوجل الشهير من أجل التعرف عليه قام فريق فلسطين اليوم في اعداد هذه المقالة التي تضمن لكم كل شي .

وفي هذه الفقرة الثانية من هذه المقدمة حول تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport بث مباشر من أجل مشاهدة هذه المباراة النارية التي يحرص فيها المشاهدين على متابعتها كاملة وبدون أي عوائق وفيما يلي باقي التفاصيل حول هذا الأمر التي عدها فريق الموقع لكم .

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport الجديد 2023

وبعد هذه المقدمة على الفور قام الفريق في وضع تردد قناة تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport الجديد 2023 على النايل سات ومن أجل الاطلاع فهو التالي .

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11681.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

كما ونواصل معكم من أجل مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش على هذه القناة المصرية ، ثانيا: تردد قناة أون تايم سبورت الثانية الجديد هو

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

تردد القناة الثانية : 10853.

ثالثا: تردد قناة ON TIME SPORT الثالثة هو:

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة: 12303.

بث مباشر الزمالك اون سبورت

وبث مباشر مباراة الزمالك وطلائع الجيش ستكون معروضة على قناة أون تايم سبورت 1 ON Time Sports 1 HDبتعليق أيمن الكاشف، ضمن الأسبوع الـ23 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2022/2023م، وستقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، بث مباشر الزمالك اون سبورت-بث مباشر الزمالك وطلائع الجيش يلا شوت .

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ولقد وضعنا لكم موقع قناة اون تايم سبورت الرياضية من أجل مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش وهو الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــــا .

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport الجديد عبر نايل سات بث مباشر من اجل مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .