85  جريمة قتل في الداخل المحتل منذ بداية 2023

ارتفع مساء اليوم الثلاثاء 30/5/2023، عدد قتلى الجرائم في الداخل المحتل، منذ بداية العام الجاري إلى 85، بعد قتل فلسطيني في أم الفحم.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن فلسطيني يبلغ من العمر (53 عامًا)، قتل بعد أن أصيب بعدة رصاصات في الجزء العلوي من جسده، تعرض لها داخل مدينة أم الفحم.

وأشار الموقع، إلى أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في الحادثة.

وعقد بالأمس جلسة في الكنيست لبحث تزايد جرائم القتل، وتعامل معها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، باستهتار، مكتفيًا بدعوة قادة الأحزاب العربية للاجتماع في مكتبه لبحث هذه القضية.

وفي السياق، نصب فلسطينيون من الداخل المحتل، خيمة اعتصام احتجاجية أمام مكتب نتنياهو في القدس، للمطالبة بتوفير الأمن لهم.

وستستمر الخيمة التي يتوافد لها سكان الداخل حتى يوم غد الأربعاء، بمشاركة قادة فلسطينيي الداخل والأعضاء العرب في الكنيست من السابقين والحايين.

وعلقت لافتة كبيرة في الخيمة كتب عليها باللغات العربية والعبرية والإنكليزية "الشرطة شريكة في الجريمة".