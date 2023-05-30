كتلة هوائية حارة وجافة قادمة إلى فلسطين الخميس المقبل.. طالع تفاصيلها!

أفاد الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم الثلاثاء، بأن الأراضي الفلسطينية تتأثر بكتلة هوائية حارفة وجافة يوم الخميس المقبل.

وبحسب الأرصاد الجوية الفلسطينية، فإن معظم المناطق ستتأثر بهذه الكتلة الحارة، مشيرةً إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مؤكدة أنها تصبح اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية.

وبخصوص سرعة واتجاه الرياح، أضافت الأرصاد فإن الرياح تكون في هذا اليوم جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتمتد أجواء الخماسينية الحارة الى شديدة الحرارة وجافة ومغبرة أحيانا، يوم الجمعة، وفق الأرصاد الجوية، وتابعت، إنه يحتمل في ساعات المساء والليل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

وأوضحت ان ارتفاع أجواء البحر، الجمعة، يكون خفيف.