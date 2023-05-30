الإعلام العبري يبث المشاهد الاولى لمقتل مستوطن بالقرب من "حومش"

تداولت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، مقطع مصور يظهر لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حرميش" شمال طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، أدت لمقتل مستوطن.

وبين الإعلام العبري، في وقت سابق اليوم، أن عملية إطلاق النار نُفذت من مركبة مسرعة، وأسفرت عن مقتله قرب قرية قفين شمال مدينة طولكرم.

وأوضح مراسل معاريف، ان طائرات مروحية تشارك في عملية البحث عن منفذ العملية ، حيث اطلقت عدة رصاصات أصابته في الصدر والكتف.

وقال مراسل راديو كان العبري: "إن 20 "إسرائيليًا" قتلوا في سلسلة هجمات فلسطينية منذ بداية العام. مضيفاً:" أنه أكثر الأعوام دموية".

وبدوها قالت قناة ريشت كان: "7 رصاصات أصابت جسد المستوطن.. المنفذون استخدموا مركبة تحمل لوحة تسجيل "اسرائيلية" مزيفة".

وكان الاعلام العبري كشف عن اطلاق نحو 10 طلقات نارية أصابت مركبة المستوطن بشكل مباشر.

ومن جانبها اعلنت مجموعة الرد السريع - كتيبة طولكرم عن "تمكن جنودنا من تنفيذ عملية نوعية على طريق مستوطنة حرميش.

وقالت الكتيبة انه تم اطلاق النار تجاه مركبة كان يقلها أحد المستوطنين ونؤكد إصابته بشكل مباشر".

وتأتي عملية إطلاق النار بعد ساعات قليلة من تنفيذ قوات الاحتلال عملية عسكرية فاشلة في طولكرم ، حيث تصدت كتيبة طولكرم فجراً لقوات الاحتلال وأوقعت إصابة في صفوف جنودها ، وسط تفجير عدد من العبوات الناسفة .