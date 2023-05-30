بالفيديو آخر تحديث: تردد قناة بلادي العراقية الجديد 2023 Beladi TV

آخر تحديث: تردد قناة بلادي العراقية الجديد 2023 Beladi TV، تعتبر قناة بلادي العراقية قناة سياسية إخبارية تهتم بالمجتمع العراقي وشأنه وأوضاع المواطنين ، وتتميز بأن لها عدد كبير من المشاهدين خاصة وأنها تتميز بالمصداقية في نقل الأحداث ، والقناة تقوم ببث الأخبار والبرامج طوال 24 ساعة ، كما أن لها قناة على اليوتيوب تعرض من خلالها برامج تثقيفية تعمل على وعي الشباب وتنويره وذلك من خلال البرامج الحوارية، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تردد قناة بلادي العراقية الجديد 2023 نايل سات وجميع الاقمار الصناعية الأخرى.

تردد قناة بلادي الجديد 2023 على النايل سات

وقناة بلادي هي واحدة من أشهر القنوات العراقية فى دولة العراق، وتقوم هذه القناة بتقديم المحتوى الإخبارى وكافة الأخبار والأحداث التى تحدث فى الساحة العراقية، وهذا المحتوى الذي تقوم قناة بلادى بتقديمه يتم تقديمه باللغة العربية وليست العراقية الكردية، وتحصل قناة بلادى الفضائية على الكثير من نسب المشاهدة العالمية على القنوات التلفزيونية.

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تردد قناة بلادي Beladi الجديد 2023

ويتم إنطلاق البث الخاص بقناة بلادى الفضائية من داخل دولة العراق، ويفضل مشاهدة قناة بلادي الكثير من المشاهدين العراقيين الذين يقومون بالبحث عنها لمتابعة المحتوى الخاص بها، فهى تتميز بالعديد من الصفات المميزة التى تجعلها تصل آلى مكانة مميزة بين القنوات الإخبارية الأخرى، ومن أهم مايميز هذه القناة أنها تقوم بتقديم هذا المحتوى الخاص بها ليس فقط للمشاهدين العراقيين، بل كافة المشاهدين فى جميع الدول العربية حول العالم والذين لديهم شغف بمعرفة كافة الأخبار الخاصة بدولة العراق.

تردد قناة بلادي العراقية الجديد 2023

وتقدم القناة محتوى متنوع راقي هادف ومتميز يسعى إلى نقل اخبار العراق بكل مصداقية وواقعية دون تحيز أو ميل إلى فئة معينة وبذلك استطاعت القناة أن تحقق نسب عالية من المشاهدات في وقت قصير، كما تقدم القناة محتوى لا يتعارض مع العادات والتقاليد والأعراف الدولية وايضا استطاعت أن يفيد الكثير من المشاهدين في أنحاء العالمي الذي يهمهم معرفة الاخبار العراقية وما يحدث بها من قضايا .

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تردد قناة بلادي العراقية الجديد 2023 Beladi TV

واستطاعت القناة أن تقدم محتوى متنوع من البرامج الحوارية والسياسية والاقتصادية الإخبارية والنشرات التي تقدم لمحة سريعة حول ما يحدث في العالم والعراق نفسها ، وتستخدم قناة بلادي العراقية الوسائل والطرق التكنولوجية الحديثة التي تساعد على زيادة ومتابعيها ومشاهديها ، كما تستخدم قناة بلادي العراقية الإعلانات الترويجية القصيرة بدلا من الإعلانات الترويجية الطويلة لمنع ملل مشاهديها ومتابعيها .

تردد قناة بلادي الإخبارية العراقية Beladi TV الجديد 2023

القمر: نايل سات

أسم القناة: قناة بلادي الفضائية

التردد: 11392

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عامودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة بلادي HD

قناة بلادي هي قناة فضائية عراقية تبث محتواها الإخباري باللغة العربية ، بدأ البث الاخباري للقناة في 2013 ، من مقر القناة في بغداد وهي قناة تعود ملكيتها للسياسي العراقي ابراهيم الجعفري ، وتتخصص القناة في بث احدث الاخبار التي تجري على الساحة العراقية من قضايا هامة ومشاكل يواجهها المواطنين ، وغير ذلك من اخبار عالمية وما يحدث من قضايا ساخنة تحدث في المنطقة العربية بشكل عام ، وللمزيد من المعلومات يمكنكم متابعة مقطع الفيديو التالي: