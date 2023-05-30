قُوَّات الاحتلال تهدم قرية "العراقيب" للمرة 217

هَدمتْ قُوَّات الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الثلاثاء، خيام سكان قرية "العراقيب" مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير بالنقب في الداخل الفلسطيني المحتل منذ النكبة سنة 1948، للمرة الـ 217 على التَّوالي، منذ هدمها أول مرة سنة 2010.

وهذه المرة السادسة التي يهدم فيها الاحتلال "العراقيب" منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة العام الماضي، و14 مرة عام 2021.

ويُعيد الفلسطينيون في "العراقيب" نَصبْ خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في الشتاء والحرّ الشَّديد في الصيف، وتصديًّا لمُخطَّطات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

ويرفض الاحتلال الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم؛ بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي.