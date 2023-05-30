أول تعليق من "نتنياهو" بعد عملية مستوطنة "حرميش" شمال طولكرم

هدد رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء30/5/2023م، بتصفية منفذي عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش" شمال طولكرم.

وقال "نتنياهو" في تصريح صحفي تعقيباً على العملية:" سنصفي الحسابات مع منفذي العملية بأسرع وقت ممكن".

وقتل مستوطن "إسرائيلي" ظهر اليوم، قرب مستوطنة "حرميش" القريبة من قرية قفين شمال طولكرم، في عملية إطلاق نار أعلنت سرايا القدس – كتيبة طولكرم مسؤوليتها عنها.

يشار إلى أن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حرميش" تأتي بعد ساعات قليلة من تنفيذ قوات الاحتلال عملية عسكرية فاشلة في طولكرم ، حيث تصدت كتيبة طولكرم فجراً لقوات الاحتلال وأوقعت إصابة في صفوف جنودها ، وسط تفجير عدد من العبوات الناسفة .