حكم جديد بحق يوفنتوس حول قضية "الرواتب المشبوهة"

أصدرت المحكمة الرياضية في إيطاليا حكما جديدا ضد يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، بشأن "قضية الرواتب المشبوهة".

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وافق اليوم الثلاثاء على إقرار يوفنتوس بالذنب في القضية.

وأضافت: "قررت المحكمة الرياضية توقيع غرامة قدرها 700 ألف يورو على النادي، دون خصم المزيد من رصيده في الدوري الإيطالي (بعد خصم 10 نقاط سابقا)".

وكان يوفنتوس قد توصل لاتفاق مع المدعي العام للاتحاد الإيطالي يتضمن الاعتراف بمخالفات مدرائه السابقين في القضية، والتخلي عن الاستئناف، مقابل الحصول على عقوبة مخففة.

وكان من المفترض أن تجري المحاكمة في 15 يونيو/حزيران المقبل، لكنها أجريت صباح الثلاثاء، بعد الاتفاق بين الطرفين مساء أمس.

وسوف تستمر إجراءات المحاكمة في 15 يونيو مع أندريا أنييلي الرئيس السابق ليوفنتوس، والذي رفض أن يكون جزءا من اتفاق النادي مع الاتحاد الإيطالي.