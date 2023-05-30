الجهاد الإسلامي: عملية "حرميش" جاءت استجابة ميدانية وسريعة لردع المحتل

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية "حرميش" البطولية التي أدت لمقتل أحد المستوطنين الجبناء برصاص أبطال شعبنا ظهر اليوم الثلاثاء شمال الضفة الباسلة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذه العملية الشجاعة تمثل وفاءً من مقاومينا الأبطال باستمرار درب المقاومة على خطى الشهداء الذين رسخوا قاعدة الاشتباك.

واعتبرت أن العملية تأتي رداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال التي تصاعدت بحق شعبنا والتي كان اَخرها في طولكرم ونابلس وجنين، مشددة على أن العملية جاءت استجابة ميدانية وسريعة لردع المحتل المجرم وإيلامه في الزمان والمكان المناسبين.

وأوضحت الجهاد الاسلامي، "عملية طولكرم تبعث برسالة قوية أن جرائم العدو المتواصلة بحق شعبنا لن تمر دون عقاب، وليعلم أنه لا أمان لجنوده ولا لمستوطنيه طالما استمر العدوان بحق أرضنا والمقدسات".