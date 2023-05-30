التيار الإصلاحي: تصاعد قيود الاحتلال "الإسرائيلي" ضد غزة هدفها الاستفراد بالضفة والقدس

أكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اليوم الثلاثاء30/5/2023م، أن القيود "الإسرائيلية" التي تزداد يومًا بعد يومٍ على قطاع غزة، تهدف إلى تركيع شعبنا وكسر إرادته، وأن تكون غزة ساكنة ومطواعة ولا تحدث ضجيجًا في مواجهة مخططات الاحتلال، بمنهج ألا تجوع ولا تشبع، من أجل الاستفراد بالضفة الغربية وتعزيز الاستيطان واستمرار تهويد القدس والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

وقال الناطق الإعلامي باسم تيار عماد محسن خلال تصريحات صحفية:" إن وحدة المشروع الوطني الفلسطيني جغرافيًا وسياسيًا، هو الضمان الوحيد للتصدي لمحاولة الاستفراد الإسرائيلي بغزة أو الضفة الغربية والقدس"، مبيناً أن غزة تعاقب لأنها ترفع شعار الهوية الوطنية الجامعة، ولذلك تُرفع العصا الغليظة في وجهها.

وأضاف:" أكثر ما يحتاجه محمد اشتية لتطوير علاقة حكومته بدول العالم، وخصوصًا الدول العربية الشقيقة، هو المصداقية، وأن يقول "أن حكومته تتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة".

وطالب الناطق باسم التيار الإصلاحي رئيس الحكومة في رام الله "محمد شتيه" بضرورة تحديد إجراءاته لدعم صمود أهلنا في قطاع غزة، كي يفهم العالم أنه أمام حكومة تساند شعبها من أجل الوقوف أمام سياسات الاحتلال ومخططاته.