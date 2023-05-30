صورة الاعلام العبري ينشر اسم وصورة القتيل "الإسرائيلي" بعملية طولكرم

نشر الاعلام العبري، اليوم الثلاثاء، تحت بند سمح بالنشر اسم وصورة القتيل الذي لقي مصرعه بعد عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش". شمال طولكرم.

وقالت القناة 12 العبرية: "سمح بنشر اسم وصورة قتيل عملية إطلاق النار اليوم، وهو مئير تمري 32 عاما".

وفي وقت سابق اليوم أعلن الإعلام العبري، عن مقتل مستوطن قرب مستوطنة "حرميش" القريبة من قرية قفين شمال طولكرم.

وبين الإعلام العبري، ان عملية إطلاق النار نُفذت من مركبة مسرعة، وأسفرت عن مقتله قرب قرية قفين شمال مدينة طولكرم.

وأوضح مراسل معاريف ان طائرات مروحية تشارك في عملية البحث عن منفذ العملية ، حيث اطلقت عدة رصاصات أصابته في الصدر والكتف.

وبدوها قالت قناة ريشت كان: "7 رصاصات أصابت جسد المستوطن.. المنفذون استخدموا مركبة تحمل لوحة تسجيل "اسرائيلية" مزيفة".

وكان الاعلام العبري كشف عن اطلاق نحو 10 طلقات نارية أصابت مركبة المستوطن بشكل مباشر.

ومن جانبها اعلنت مجموعة الرد السريع - كتيبة طولكرم عن "تمكن جنودنا من تنفيذ عملية نوعية على طريق مستوطنة حرميش.



