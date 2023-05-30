قاسم: عملية "حرميش" تثبت قدرة المقاومة على مفاجاة الاحتلال رغم حالة استنفاره

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم الثلاثاء30/5/2023م، أن العملية البطولية قرب مدخل مستوطنة "حرميش " شمال طولكرم ، تثبت قدرة المقاومة في الضفة الغربية على مفاجأة جيش الاحتلال بمكان وتوقيت ضرباتها، بالرغم من كل حالة الاستنفار للمنظمة الأمنية الصهيونية.

وقال قاسم خلال تصريح صحفي:" إن المقاومة ستواصل تسديد ضرباتها دفاعاً عن شعبها ومقدساتها وأرضها، وللرد على عدوان الاحتلال المتصاعد".

وأشار إلى أن المقاومة في الضفة الغربية تتحرك من منطقة لأخرى وتواصل تمددها، أمام عجز صهيوني كامل لوقفها أو كسرها

وقتل مستوطن "إسرائيلي" ظهر اليوم، قرب مستوطنة "حرميش" القريبة من قرية قفين شمال طولكرم، في عملية إطلاق نار أعلنت سرايا القدس – كتيبة طولكرم مسؤوليتها عنها.

يشار إلى أن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حرميش" تأتي بعد ساعات قليلة من تنفيذ قوات الاحتلال عملية عسكرية فاشلة في طولكرم ، حيث تصدت كتيبة طولكرم فجراً لقوات الاحتلال وأوقعت إصابة في صفوف جنودها ، وسط تفجير عدد من العبوات الناسفة .