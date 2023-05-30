"أسرى الشعبية" يعلقون إضرابهم عن الطعام بعد رضوخ الاحتلال لمطالبهم

أعلن أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ظهر اليوم الثلاثاء30/5/2023م، تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد اتفاق مع مصلحة السجون "الإسرائيلية" على انهاء العقوبات بحق القائد سعدات وعدد من الأسرى.

وبحسب مركز حنظلة للأسرى والمحررين، فقد تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتعليق الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضته منظمات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في السجون، بعد إنهاء ما تُسمى مصلحة السجون الصهيونية العقوبات المتخذة بحق الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفيقيه عاهد أبو غلمي، ووليد حناتشة، وإعادتهم إلى الأقسام.

والخميس الماضي، أعلنت منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، عن تَرجّل كتيبة الشهيد خضر عدنان في المعركة التي تحمل اسمه وفاءً وتكريماً له من أجل خوض معركة الوفاء والإسناد للأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات وقيادة الحركة الأسيرة.

وأكّدت المنظمة في بيانٍ لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنها اتخذت قراراً بالتصعيد في كل السجون في إطار مواجهة إجراءات السجان الانتقامية سعدات وقيادة الجبهة الشعبية في السجون.

يُذكر أن القائد سعدات معتقل منذ عام 2006، وهو محكوم بالسّجن لمدة 30 عامًا، والأسير أبو غلمة معتقل منذ عام 2006، وهو محكوم بالسّجن المؤبد وخمس سنوات، والأسير حناتشة معتقل منذ عام 2019، وما زال موقوفًا، علمًا أنه أسير سابق أمضى سنوات قبل اعتقاله الحالي، وكان قد تعرض للتعذيب الشديد بعد اعتقاله عام 2019.