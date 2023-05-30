أكثر الأعوام دموية.. الاعلام العبري: 20 قتيلًا "إسرائيليًا" منذ بداية العام

قال الاعلام العبري، اليوم الثلاثاء، إن عام 2023 يعتبر أكثر الأعوام دموية جراء العمليات الفدائية الفلسطينية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وحسب قناة 12 العبرية ، فقد نفذت 25 عملية منذ بداية العام أدت لمقتل 20 وإصابة 41 إسرائيليًا.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الإعلام العبري، عن مقتل مستوطن قرب مستوطنة "حرميش" القريبة من قرية قفين شمال طولكرم.

وبين الإعلام العبري، ان عملية إطلاق النار نُفذت من مركبة مسرعة، وأسفرت عن مقتله قرب قرية قفين شمال مدينة طولكرم.

وأوضح مراسل معاريف ان طائرات مروحية تشارك في عملية البحث عن منفذ العملية ، حيث اطلقت عدة رصاصات أصابته في الصدر والكتف.

وبدوها قالت قناة ريشت كان: "7 رصاصات أصابت جسد المستوطن.. المنفذون استخدموا مركبة تحمل لوحة تسجيل "اسرائيلية" مزيفة".

وكان الاعلام العبري كشف عن اطلاق نحو 10 طلقات نارية أصابت مركبة المستوطن بشكل مباشر.

ومن جانبها اعلنت مجموعة الرد السريع - كتيبة طولكرم عن "تمكن جنودنا من تنفيذ عملية نوعية على طريق مستوطنة حرميش.