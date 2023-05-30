قناة "إسرائيلية": المنحة القطرية لغزة تم تجديدها وصرفها خلال أيام

أكدت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الثلاثاء30/5/2023م، المنحة القطرية المخصصة لقطاع غزة تم تجديدها بعد موافقة "إسرائيلية" وقطرية.

وبحسب مراسل قناة كان "الإسرائيلية" حسن أبو زايد، فقد تم ابرام اتفاق قطري "إسرائيلي" يقضي بتجديد المنحة القطرية لقطاع غزة بقيمة 30 مليون دولار وصرفها سيتم خلال أيام قليلة.

والمنحة القطرية تصرف بشكل شهري لقطاع غزة بقيمة 30 مليون دولار، موزعة على الكهرباء والمشاريع الانسانية والخدماتية، ومن أبزر ذلك هو صرف مبلغ 100 دولار من المنحة لقرابة 100ألف أسرة فقيرة في غزة وعادة تصرف بين 15-20 من كل شهر، وهو ما لم يتم خلال الشهر الجاري (مايو) الأمر الذي أحدث ارباك بشأن صرفها، خاصة وأن العديد من المواقع الاخبارية تداول وفق مصادر خاصة لها عن توقف المنحة عن القطاع كونها مرتبطة بتوقيت زمنى محدد بحسب المصادر.