موعد رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر 5 مايو 2023 وزارة المالية رام الله، بعد أن تداول المواطنون والموظفون ساخرين عن طول شهر مايو 2023، وأن أيامه استمرت أكثر من اللازم، بقي على انتهاء الشهر الطويل بالنسبة لهم نحو 48 ساعة، لذلك يبدأ موظفو السلطة في البحث عن نسبة وموعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر مايو 2023، خاصة وأنهم لم يتلقوا راتباً كاملاً مطلع الشهر الجار يعن شهر ابريل، كون المالية صرف دفعة لهم بنسبة 30% قبل قدوم عيد الفطر السعيد.

موعد ونسبة رواتب السلطة شهر مايو 2023

موعد ونسبة رواتب السلطة شهر مايو 2023، لم يتم إصدار أي معلومة حتى اللحظة عن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر مايو الجاري، إذ في العادة تُعلن الوزارة عن ذلك حتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر التالي، لاسيما في ظل استمرار اقتطاع أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية من قبل حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اخر أخبار ومستجدات صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر مايو 2023.

نسبة رواتب السلطة شهر 5

نسبة رواتب السلطة شهر 5، التوقعات تشير إلى أن وزارة المالية يمكن أن تُحدد موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر مايو في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، على أن يتم الصرف بعدها مباشرة كما تجري العادة، عبر البنوك المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، لكن حتى اللحظة لم تعلن الوزارة عن نسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 5 الجاري.

نسبة رواتب السلطة الفلسطينية شهر 5 مايو 2023

نسبة رواتب السلطة الفلسطينية شهر 5 مايو 2023، حتى اللحظة لم تُعلن وزارة المالية في رام الله عن أي تفاصيل تتعلق بموعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر مايو 2023، لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة الصرف ستكون كما العادة 80% وبحد أدنى 2000 شيكل لكم موظف، وذلك بحجة الأزمة المالية التي تُعاني منها خزينة السلطة بفعل اقتطاع أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر مايو 2023 وزارة المالية.