"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء(31مايو)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة ، اليوم الثلاثاء30/5/2023م، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء (31 مايو)

وبينت الوزارة في تصريح صحفي ، أولوية السفر ستكون متاحة للأسماء المدرجة في كشف الحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/21)هنـــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/21)هنــــــــا، داعية المسافرين ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما طالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، مبينة أنها لن تسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.