هيئة الاسرى: قوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على شابين أسرى أثناء اعتقالهم

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته، اليوم الثلاثاء30/5/2023م، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلية" تمعن باستخدام طرق صعبة ومؤلمة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يتعرضون أثناء اعتقالهم لمختلف صنوف العنف النفسي والضرب الجسدي على مختلف أنحاء أجسادهم.

وأدلت الهيئة بشهادات أسرى تعرضوا للضرب أثناء اعتقالهم من خلال محامية الهيئة جاكلين الفرارجة من بينهم:

الاسير أيسر كنعان (19 عاماً) من بلدة بير زيت/ رام الله، تعرض للانتهاك من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي، وأقتحموا منزله الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وتم تفتيش بيته بشكل همجي، وتكسير محتوياته وقلبها رأساً على عقب، بعد ذلك قاموا بضربه على رأسه بأعقاب بنادقهم وطرحوه ارضاً وداسوا عليه بأحذيتهم، ومن ثم تم نقله الى معسكر بيت "ايل"، ومن ثم الى مركز تحقيق "عصيون".

أما الاسير يوسف شحدة (23 عاماً) من بلدة العيزرية/ القدس،فقد اقتحمت قوات الاحتلال منزله الساعة الثالثة بعد منتصف الليل واعتدوا عليه بالضرب الشديد على كافة انحاء جسده وباعقاب بنادقهم، ومن ثم تم نقله الى مركز توقيف وتحقيق "عصيون".