فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية "حرميش"

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023، عملية إطلاق النار التي استهدفت سيارة للمستوطنين وأدت لإصابة مستوطن بجراح خطرة.

وبدورها باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية، وأكدت على لسان عضو مكتبها السياسي د. أحمد المدلل، أن عملية "حرميش" شمال طولكرم والتي أدت إلى إصابة مستوطن بجروح خطيرة جداً، تأتي في إطار الرد الطبيعي على استمرار الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد د. المدلل في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن عملية "حرميش" تأكيد على أن الاقتحامات والقتل والاعتقالات والملاحقات المستمرة في مدن الضفة الغربية المحتلة، تُعطي كتائب سرايا القدس وأذرع المقاومة مزيداً من الإصرار للاستمرار في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وتأكيد على حالة الاستنزاف الذي يعيشه العدو.

واعتبر أن ما تُسطره كتائب سرايا القدس وأذرع المقاومة من بطولات في الضفة الغربية، تأكيد على أن حركة الجهاد الإسلامي لا تزال تقوم بدورها المنوط بها وهو استدامة الاشتباك مع العدو الصهيوني، مضيفاً: "يجب على المقاومة ألا تُمرر جرائم الاحتلال بدون رد أو حساب، وألا يشعر بالأمان والطمأنينة والاستقرار".

وقال المدلل: "إن هذه العملية تأكيد جديد على سرعة رد المقاومة على جرائم الاحتلال، وكسر هيبته وتحطيم قوة الردع التي كان يتغنى بها".

وأشار إلى أن عملية "حرميش" أثبتت أن جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد المقاومين والمواطنين، لم يستطع أن يُنهي أو يُخفض من وتيرة العمليات الفدائية في الضفة، ولم يتمكن أيضاً توفير الأمن والاستقرار للمجتمع الصهيوني.

من جانبها، شددت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، على أن عمليات إطلاق النار اليومية في الضفة الغربية وآخرها اليوم قرب ما يسمى بمستوطنة حرميش شمال طولكرم تؤكد فشل الاحتلال الصهيوني في إجهاض المقاومة والقضاء عليها".

وأضاف القانوع في تصريح صحفي: "هذه العملية البطولية دليل إصرار شعبنا الفلسطيني على مواصلة دفاعه عن أرضه ومقدساته ورداً على اقتحام قطعان المستوطنين المتكرر للمسجد الأقصى".

وتابع: "ستظل بنادق المقاومين وضربات الثائرين في الضفة الغربية مشرعة في وجه الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه ولن يتمكن الاحتلال من خمد ثورة شعبنا أو قتل الروح الثورية لديه".

وبدورها باركت حركة المقاومة الشعبية، في فلسطينعمليات اطلاق النار في مدن وقري ومخيمات وبلدات الضفة الغربية والقدس والتي كانت آخرها صباح اليوم قرب مستوطنة حرميش شمال طولكرم وأدت لإصابة مستوطن بجراح خطيرة.

وأوضحت حركة المقاومة، أن عمليات المقاومة والشباب الثائر تأتي في السياق الطبيعي لمواجهة المحتل وضمن الردود الطبيعية على مجازر واعتداءات العدو الصهيوني.

ووجهت التحية للمقاومين والشباب الثائر الذين يقفون سداً منيعاً في وجه قوات الاحتلال ويدافعون عن الأرض والحق الفلسطيني، داعيةً للمزيد من هذه العمليات سواء الفردية أو المشتركة ضد الاحتلال الصهيوني.

من ناحيتها، باركت لجان المقاومة في فلسطين، عملية إطلاق النار البطولية قرب مستوطنة حرمش شمال طولكرم مؤكدةً أنها تأتي ردا طبيعيا وفعليا على جرائم العدو الصهيوني بحق شعبنا ومقدساتنا.

وقالت لجان المقاومة في تصريح مقتضب: "عملية حرمش البطولية تثبت أن المقاومة جاهزة للرد على جرائم العدو الصهيوني المجرم وأن إرهاب العدو وفاشيته بحق شعبنا لن يمر دون رد" .

ودعت أبطال شعبنا ومقاوميه الأحرار في كل مكان من أرضنا المباركة الى تصعيد المقاومة والثورة وضرب العدو وقطعان مستوطنيه بكل قوة ردا على جرائمه المتواصلة والمتصاعدة بحق شعبنا وأسرانا ومسجدنا الأقصى.