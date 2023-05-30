القيادي المدلل لـ"فلسطين اليوم": عملية "حرميش" جاءت رداً على جرائم الاحتلال وللتأكيد على حقنا في المقاومة

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. أحمد المدلل، اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، أن عملية "حرميش" شمال طولكرم والتي أدت إلى إصابة مستوطن بجروح خطيرة جداً، تأتي في إطار الرد الطبيعي على استمرار الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد د. المدلل في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن عملية "حرميش" تأكيداً على أن الاقتحامات والقتل والاعتقالات والملاحقات المستمرة في مدن الضفة الغربية المحتلة، تُعطي كتائب سرايا القدس وأذرع المقاومة مزيداً من الإصرار للاستمرار في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وتأكيداً على حالة الاستنزاف الذي يعيشه العدو.

واعتبر أن ما تُسطره كتائب سرايا القدس وأذرع المقاومة من بطولات في الضفة الغربية، للتأكيد على أن حركة الجهاد الإسلامي لا تزال تقوم بدورها المنوط بها وهو استدامة الاشتباك مع العدو الصهيوني، مضيفاً: "يجب على المقاومة ألا تُمرر جرائم الاحتلال بدون رد أو حساب، وألا يشعر بالأمان والطمأنينة والاستقرار".

وقال: "إن هذه العملية ثبت من جديد على سرعة رد المقاومة على جرائم الاحتلال، وكسر هيبته وتحطيم قوة الردع التي كان يتغنى بها".

وأشار إلى أن عملية "حرميش" أثبتت أن جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد المقاومين والمواطنين، لم يستطع أن يُنهي أو يُخفض من وتيرة العمليات الفدائية في الضفة، ولم يتمكن أيضاً توفير الأمن والاستقرار للمجتمع الصهيوني.

وأعلن الإعلام العبري اليوم الثلاثاء30 /5/2023، عن إصابة مستوطن قرب مستوطنة "حرميش" القريبة من قرية قفين شمال طولكرم.

بين الاعلام العبري، أنّ إطلاق النار نُفذ من مركبة مسرعة وأسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة قرب قرية قفين شمال طولكرم.