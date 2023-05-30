هيئة الأسرى: العزل الانفرادي "جريمة صامتة بلا رادع"

" من الجيد أني عوقبت بسياسة العزل الانفرادي، حتى أشاهد وأعيش بجدية العزل، وما يعانيه الأسرى من ظروف صعبة وضغط نفسي وجسدي داخلهم، فضابط قسم العزل لا يستند في عمله الى أي إجراء قانوني، بل يخترع قانون خاص به ويستخدم كل طرق الضغط الجسدي والنفسي، والإهانات لإجبار الأسرى على الخروج من العزل، أو لمعاقبة المعزولين بطريقته العنصرية المبتكرة"... بهذه الكلمات، وصف الأسير طارق برغوث (43 عاما) من مدينة القدس، جزء بسيط من صورة الوضع في عزل نفحة.

و أضاف برغوث المتواجد في العزل الحالي منذ أكثر من شهر ونصف، عبر محامي الهيئة يوسف متيا، العديد من التفاصيل الغير معلنة فيما يخص سياسة العزل الانفرادي- التعذيب الصامت- الذي تنتهجه ادارة سجون الاحتلال بحق الأسرى في سجن نفحا، و منها:

الأساليب التي تستخدم في عزل سجن نفحة هي أساليب عربدة وضرب لكل القوانين بعرض الحائط. ضابط السجن لا يلتزم مطلقا في قوانين وانظمة العزل.

3. يتم تمديد العزل الانفرادي مع عقوبة (البدود) حتى انتهاء مدته و بدون حق قانوني ، ويتم التعامل مع العزل العادي مثل العزل العقابي.

هناك قرار غير قانوني بعزل الأسرى عزل انفرادي بشروط العزل العقابي.

5. لدى عزل الأسير عزل عقابي يتم تجاوز شروط العزل والعقوبات مثل سحب المخدة من الأسير وبعض الاحيان سحب الفرشة الامر الذي يسبب للأسير آلام ومشاكل صحية و يسبب ضغط نفسي وجسدي على الأسير لإنهاء عزله بطريقة غير قانونية

6. خلال فترة العزل (البدود) لا يسمح للأسير بالتدخين مطلقا بالرغم من انه يوجد حد معين مسموح به للتدخين حسب أنظمة مصلحة السجون

نوعية الأكل سيئة جدا وغير صحية على الإطلاق ، ولا يوجد اي اهتمام بنوعية الأكل وهذا الشيء متعمد ومقصود يتم تكبيل الأسرى المعزولين من الخلف وهذا مخالف للانظمة.

9. يمدد العزل العقابي كل شهر 7 أيام بالرغم ان العزل العقابي يتم مرة واحدة وبعدها يخرج القرار عن صلاحية ضابط السجن.

10. بعد انتهاء فترة الاسبوع العزل العقابي ، يبقى الأسير بنفس الظروف الخاصة بالعزل العقابي وذلك بحرمانه من الاجهزة الكهربائية ومن أغراضه ومقتنياته الخاصة بالرغم من انه حسب انظمة مصلحة السجون فإنه من حق الأسير استرجاع مقتنياته والاجهزة الكهربائية الخاصة به.

11. لا يوجد في القانون ما يسمى عزل بشروط العزل الانفرادي _بدود).

12. الأسرى المعزولين يتعرضون للضرب الوحشي والتكبيل في السرير يتعرضون للإهانات والشتم ولا حسيب او رقيب عليهم

حرمان الأسير من نقود الكانتينا الخاصة به كونه في العزل والضغط عليه وهذا مخالف للقانون .

علما أن الأسير طارق برغوث أب لثلاثة أبناء، وهو محامي من أبرز المدافعين عن قضية الأسرى في المحاكم الإسرائيلية، اعتقتله قوات الاحتلال في اقتحام عنيف لمنزله برام الله في الـ27 من فبراير/شباط 2019، وفي اليوم ذاته اعتقل القيادي السابق بكتائب شهداء الأقصى زكريا الزبيدي، واتهم كلاهما بشن هجمات على أهداف إسرائيلية.

وأدانته محكمة عوفر الإسرائيلية بالمشاركة في هجمات مسلحة على المستوطنات المحيطة بمدينتي رام الله والبيرة نهاية عام 2018 وبداية 2019، وحكمت عليه بالسجن 13 عاما ونصف العام مع غرامة مالية. كما تم اعتقاله لشهرٍ في عام 1991، ثم سنة كاملة في 1992.

و في ذات السياق، يتعرض الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات و القائد عاهد أبو غلمى و وليد حناتشة، لعقوبة العزل الانفرادي التعسفي في عزل الجلمة منذ تاريخ 8/5/2023، وبعد 18 يوما من العزل، صدر قرارا يوم الخميس الماضي بارجاعهم الى سجن رامون، و لكن تفاجأ أبو غلمى بأن الضباط يحاولون إدخالها الى سجن نفحا، وبذات الوقت نقل الأسير احمد سعدات (ابو غسان) الى العزل الانفرادي بحجة قيامه بنشر مقال .

و احتجاجا على ذلك رفض الأسرى الدخول الى العزل، حيث ان النقل عقوبة، والحقيقة أنه لا يوجد سبب لمثل هذه العقوبة ، وبذات الوقت اختراع حجة مقال منشور من الأمين العام لتمديد عزله مرفوض فقد تم عزله بدون سبب 18 يوم .

يذكر أن 54 أسير من أسرى الجبهة الشعبية دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الخميس تضامنا مع الأسرى الثلاث ومنهم 11 أسير موجودين في سجن نفحا.