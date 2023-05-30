بالفيديو والصور إصابة خطيرة لمستوطن في عملية إطلاق نار قرب "حرميش" وكتيبة طولكرم تتبنى العملية

أعلن الإعلام العبري اليوم الثلاثاء30/5/2023، عن إصابة مستوطن قرب مستوطنة "حرميش" القريبة من قرية قفين شمال طولكرم.

بين الاعلام العبري ان إطلاق النار نُفذ من مركبة مسرعة وأسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة قرب قرية قفين شمال طولكرم.

وأوضح مراسل معاريف ان طائرات مروحية تشارك في عملية البحث عن منفذ العملية ، حيث اطلقت عدة رصاصات أصابته في الصدر والكتف .

وكان الاعلام العبري كشف عن اطلاق نحو 10 طلقات نارية أصابت مركبة المستوطن بشكل مباشر

ومن جانبها اعلنت مجموعة الرد السريع - كتيبة طولكرم عن "تمكن جنودنا من تنفيذ عملية نوعية على طريق مستوطنة حرميش.

وقالت الكتيبة انه تم اطلاق النار تجاه مركبة كان يقلها أحد المستوطنين ونؤكد إصابته بشكل مباشر"

وتأتي عملية إطلاق النار بعد ساعات قليلة من تنفيذ قوات الاحتلال عملية عسكرية فاشلة في طولكرم ، حيث تصدت كتيبة طولكرم فجراً لقوات الاحتلال وأوقعت إصابة في صفوف جنودها ، وسط تفجير عدد من العبوات الناسفة .









