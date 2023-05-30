موعد عيد الاضحى 2023- 1444 – وكم يوم باق لعيد الأضحى

موعد عيد الاضحى المبارك 2023- 1444 ، و كم يوم باق لعيد الاضاحي ، تساؤلات تضح بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الايام للاستعداد لعيد الأضحى المبارك ، وخاصة ان عيد الاضحى هذا العام له خصوصية مختلفة كونه جاء في وقت تخلصت فيه البشرية من كورونا الذي حرم العديد من المسلمين من الحج ، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم موع عيد الاضحى.

عيد الاضحة ووقفة موعد وقفة عرفات 2023 / 1444 :

المعهد القومي للبحوث الفلكية اوضح بأنه تم تحديد موعد الوقفة بعرفات و عيد الأضحى المبارك في مصر بتقويم عام 1444 هجري بالتزامن مع الوقفة في 9 ذي الحجة 1444 هـ. كما أشار إلى احتمالية رؤية الهلال الأول لذي الحجة في المملكة العربية السعودية يوم 29 زيلقا. يتم احترام التقويم الهجري في جميع الدول الإسلامية للبدء بذي الحجة وكذلك تفحص المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالحج و أداء الفريضة.

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متي اول ايام عيد الاضحي المبارك 1444 / 2023 :

اول ايام عيد الأضحى المبارك لعام 2023 يوافق الأربعاء 10 ذي الحجة 1444 هجريا و 28 يونيو 2023 ميلاديا.

ثاني ايام عيد الأضحى المبارك لعام 2023 يوافق الخميس 11 ذي الحجة 1444 هجريا و 29 يونيو 2023 ميلاديا.

ثالث ايام عيد الأضحى المبارك لعام 2023 يوافق الجمعة 12 ذي الحجة 1444 هجريا و 30 يونيو 2023 ميلاديا.

رابع ايام عيد الأضحى المبارك لعام 2023 يوافق يوم السبت 13 ذي الحجة 1444 هجريا و 1 يوليو 2023 ميلاديا.