دراسة: الأطعمة المصنعة تؤدي لأمراض القلب

كشفت نتائج دراسة، أنّ تناول كمّيّات كبيرة من الدهون المتحوّلة كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجيّة والسكتة الدماغيّة وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدمويّة.

وهدفت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، إلى التحقيق في العلاقة بين استهلاك الأغذية المصنّعة والنتائج الصحّيّة، وحلّلت الدراسة البيانات من أكثر من 10000 مشارك على مدى خمس سنوات، ووجدت ارتباطًا كبيرًا بين استهلاك الأطعمة المصنّعة وزيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكّريّ من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدمويّة.

وبحسب الدراسة، تمّ العثور على الأطعمة المصنّعة، المصنّفة في كثير من الأحيان على أنّها ممنوعة بسبب محتواها العالي من السكّريّات المضافة، والدهون غير الصحّيّة، والإضافات الصناعيّة، للمساهمة في زيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائيّ، وخلصت الدراسة إلى أنّ الحدّ من تناول الأطعمة المصنّعة يمكن أن يساعد في التخفيف من مخاطر الإصابة بهذه الحالات الصحّيّة المزمنة.

وكانت ركّزت دراسة أخرى، أجرتها كلّيّة "هارفارد تي إتش تشان" للصحّة العامّة، على الآثار الضارّة للدهون غير المشبعة على الصحّة، وتوجد الدهون المتحوّلة بشكل أساسيّ في السلع المقليّة والمخبوزات التجاريّة، والّتي تعتبر عادة أطعمة ضارّة، وحلّلت الدراسة البيانات من العديد من التجارب الخاضعة للرقابة والدراسات القائمة على الملاحظة لتقييم تأثير الدهون المتحوّلة على صحّة القلب والأوعية الدمويّة.

كما كشفت النتائج أنّ تناول كمّيّات كبيرة من الدهون المتحوّلة كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجيّة والسكتة الدماغيّة وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدمويّة.

وأكّدت الدراسة كذلك أنّه حتّى تناول القليل من الدهون المتحوّلة على أساس منتظم يمكن أن يكون له آثار ضارّة على صحّة القلب والأوعية الدمويّة.

جدير ذكره أنه نتيجة لذلك، نفّذت العديد من البلدان حظرًا أو لوائح صارمة بشأن استخدام الدهون المتحوّلة في المنتجات الغذائيّة.